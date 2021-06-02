 WazzuWatch - REC: Cougs offer 2021 JUCO CB who decommitted from Tennessee
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-06-02 21:58:48 -0500') }} football Edit

REC: Cougs offer 2021 JUCO CB who decommitted from Tennessee

Scott Hood • WazzuWatch
Publisher
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}