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{{ timeAgo('2022-09-23 19:25:21 -0500') }} football Edit

Rivals analysts pick against the spread for Washington State-Oregon

Staff
Wazzu Watch

Rivals' Adam Gorney and Woody Wommack are making picks against the spread for all of the top-25 matchups each week, and they've been quite successful thus far.

Gorney is 44-26 against the spread this season and Wommack is 43-27.

Scroll to 15:55 on the video to see their pick for Washington State's Pac-12 opener Saturday vs. No. 15 Oregon, in which the Ducks are a 6.5-point favorite.

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