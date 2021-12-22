 WazzuWatch - VIDEO: Dickert after Wednesday's bowl practice
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VIDEO: Dickert after Wednesday's bowl practice

Scott Hood • WazzuWatch
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Jake Dickert spoke to the media after Wednesday's bowl practice in Pullman.

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