 WazzuWatch - VIDEO: Dickert talks Banker, Ward, de Laura & more
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VIDEO: Dickert talks Banker, Ward, de Laura & more

Scott Hood • WazzuWatch
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Washington State coach Jake Dickert held a video press conference with the media on Tuesday.

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