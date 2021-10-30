 WazzuWatch - VIDEO: Extended highlights of 34-21 victory at Arizona State
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VIDEO: Extended highlights of 34-21 victory at Arizona State

Scott Hood • WazzuWatch
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Extended highlights of Washington State's 34-21 victory at Arizona State Saturday afternoon.

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