 WazzuWatch - VIDEO: Rolovich Weekly Presser - USC
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VIDEO: Rolovich Weekly Presser - USC

Scott Hood • WazzuWatch
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Nick Rolovich held his weekly presser on Monday ahead of Saturday afternoon's home game vs. USC.

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