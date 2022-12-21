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football
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Washington State announces recruiting class on Early Signing Day
Ryan Young
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WazzuWatch
Pac-12 Publisher
Washington State announced the signing of 16 high school prospects, 5 junior college additions and a FBS transfer Wednesday on Early Signing Day.
Below is the full list as well Cougars coach Jake Dickert's comments on the program's recruiting haul.
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Officially signed ...
Transfer addition
The Cougars added linebacker Devin Richardson from Texas as a graduate transfer.