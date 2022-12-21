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Washington State announces recruiting class on Early Signing Day

Ryan Young • WazzuWatch
Pac-12 Publisher

Washington State announced the signing of 16 high school prospects, 5 junior college additions and a FBS transfer Wednesday on Early Signing Day.

Below is the full list as well Cougars coach Jake Dickert's comments on the program's recruiting haul.

Officially signed ...

Transfer addition

The Cougars added linebacker Devin Richardson from Texas as a graduate transfer.

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