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WATCH: Interview with WSU coach Jake Dickert after practice Tuesday

Staff
Wazzu Watch

As Washington State continues preparations for the season opener vs. Idaho on Saturday, coach Jake Dickert talked to reporters after practice Tuesday.

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