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WATCH: Postgame interviews with WSU coach Jake Dickert, players after win

Washington State coach Jake Dickert has the Cougars bowl-eligible for the second straight season.
Washington State coach Jake Dickert has the Cougars bowl-eligible for the second straight season. (AP)
Ryan Young • WazzuWatch
Pac-12 Publisher

After Washington State's 28-18 win over Arizona State on Saturday, as the Cougars jumped out to a commanding lead and clinched bowl eligibility with their sixth win, coach Jake Dickert, defensive standouts Chau Smith-Wade, Daiyan Henley and Brennan Jackson and wide receiver De'Zhaun Stribling talked with reporters.

Watch the postgame video interviews here:

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