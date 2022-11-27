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{{ timeAgo('2022-11-27 19:55:05 -0600') }} football Edit

WATCH: Postgame reaction from WSU coach Jake Dickert, players

Ryan Young • WazzuWatch
Pac-12 Publisher

It was a tough regular-season finale for Washington State on Saturday, as the Cougars had no answers defensively for Washington in a 51-33 Apple Cup loss in Pullman.

The Cougars (7-5) still have a bowl game ahead to close out the season, though.

See what coach Jake Dickert and players said after the game Saturday night.

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