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WATCH: Postgame interviews with WSU players after loss to Utah

Washington State quarterback Cam Ward rushed for 1 TD and passed for 1 TD in the 21-17 loss to Utah.
Washington State quarterback Cam Ward rushed for 1 TD and passed for 1 TD in the 21-17 loss to Utah. (James Snook/USA TODAY Images)
Ryan Young • WazzuWatch
Pac-12 Publisher

After Washington State's 21-17 loss to Utah at home on Thursday night, quarterback Cam Ward, defensive back Armani Marsh, linebacker Travion Brown and running back Dylan Paine shared their thoughts.

Watch all the postgame interviews here:

RELATED: Breaking down the 21-17 loss to Utah | Changes needed immediately on offense to save Cougars' season | WSU coach Jake Dickert's postgame press conference

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