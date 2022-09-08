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WATCH: Washington State coach Jake Dickert talks return to Wisconsin

WazzuWatch
Staff

Washington State head coach Jake Dickert grew up and went to college in Wisconsin, and now he will make a return to his home state when the Cougars face Wisconsin in a big nonconference matchup for the team. This week, Dickert took time to speak with reporters about his return home and his expectations for this weekend's matchup with the Badgers.

Watch the full interview below:

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